General Motors werkt hard aan Formule 1-project: "Willen in 2025 gaan racen"

Het is algemeen bekend dat Andretti en Cadillac de Formule 1 willen gaan betreden met een gezamenlijk team. De twee Amerikaanse grootmachten dienden hun plannen al snel in bij de FIA en ze wachten momenteel op een antwoord. De Amerikanen hopen op een snelle reactie, want ze willen de sport al in 2025 gaan betreden.

Andretti heeft al geruime tijd interesse in de Formule 1. De bekende Amerikaanse racefamilie reageerde dan ook snel toen de FIA een zogenaamde Expression of Interest opende. Samen met General Motors-merk Cadillac traden ze naar buiten met hun plannen en men hoopt dat er snel groen licht komt vanuit de autosportfederatie en de Formule 1. FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet al doorschemeren dat hij deze plannen interessant vindt.

2025

Bij General Motors kunnen ze in ieder geval niet wachten om aan de bak te gaan. GM Motorsports-kopstuk Eric Warren laat aan NBC Sports weten dat men momenteel hard bezig is met het Formule 1-project: "We stoppen veel tijd in het proces en het moeilijkste is dat we al in 2025 willen gaan racen. We werken samen met Andretti hard aan het design voor de 2025-auto. We zijn al begonnen omdat er geen tijd te verliezen is."

15 juli

Warren snapt dat niet iedereen begrijpt waarom General Motors zoveel aandacht geeft aan het project. De Amerikaan legt de zaakjes nog eens uit: "Iedereen die de aanmelding las was waarschijnlijk verrast toen ze zagen hoe betrokken General Motors is bij dit project. Het is vast verrassend om te zien hoe we de ontwikkeling van de auto verdelen en hoe we dat gaan doen als het team groeit. We hebben nu net antwoord gegeven op de vragen van de FIA en ze moeten op 15 juli een keuze gaan maken. We doen ons best en voeren gesprekken waar dat kan."