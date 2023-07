Nabestaanden eren Van 't Hoff met nieuwe stichting

Het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Dilano van 't Hoff zorgde afgelopen weekend voor een schok in de autosportwereld. De jonge Nederlander overleed aan de gevolgen van een crash op het circuit van Spa-Francorchamps. De jonge coureur krijgt een prachtig eerbetoon.

Volgende week is de uitvaart van de coureur, deze zal ook te volgen zijn via een livestream. Zijn nabestaanden zullen hem eren met een nieuwe stichting. De stichting 'Racing for Dilano' zal zich gaan inzetten voor ondersteuning, herstel en revalidatie. Men vraagt om een donatie te doen aan deze nieuwe stichting. Voorafgaand de Oostenrijkse Grand Prix hield de Formule 1-wereld een minuut stilte voor Van 't Hoff.

