Geen alcohol voor fans op het circuit in Oostenrijk

Na het wangedrag in 2022, heeft de organisatie van de Grand Prix van Oostenrijk hard ingegrepen. Geen alcohol op het terrein in Oostenrijk.

GPToday.net heeft op locatie vernomen dat er alleen in de paddock alcoholische drank wordt geschonken. Dat betekent dat de fans die bijvoorbeeld op de Max Verstappen-tribune zitten, geen alcohol kunnen kopen. Dit doet de organisatie na de vele meldingen van wangedrag.

Meer maatregelen

Naast het niet verkopen van bier, zal ook zelf bier meenemen niet worden toegestaan. Er zal hier streng op worden gecontroleerd. Vuurwerk was al jaren verboden, toch namen veel fans dit mee. Door inzet van slimme beveiligingstechnieken, zullen ook die mensen worden gepakt. Vorig jaar werden er een aantal mensen gepakt met vuurwerk, die kregen een verbod voor het leven en een torenhoge boete.

Uitzondering

De bezoekers mogen in de fanzone wel bier of andere alcoholische dranken drinken. Het circuit hoopt hiermee het probleem van 2022, te verhelpen. Al zal hiermee het Nederlandse feest een enorme domper oplopen. Voor de bezoekers die net in Spielberg zijn aangekomen, is het een domper.