Formule 1 gaat experimenteren met duurzame energiesystemen in Oostenrijk

De Formule 1 doet er alles aan om in 2030 CO2-neutraal te kunnen opereren. De sport past allerlei dingen aan om de processen op een duurzame manier te laten verlopen. Aankomend weekend op de Red Bull Ring in Oostenrijk gaat de Formule 1 bijvoorbeeld experimenteren met een nieuw energiesysteem.

In Oostenrijk wordt er namelijk een nieuw energiesysteem gebruikt waarbij 90 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan bij de normale systemen. De duurzame energiesystemen zullen de paddock, de pitlane en de televisie-uitzendingen van stroom gaan voorzien. De systemen worden dit weekend aangedreven door biobrandstof die is gebaseerd op plantaardige olie en er wordt ook energie gehaald uit 600 vierkante meter aan zonnepanelen die zich bevinden op het veld bij de laatste bocht van de Red Bull Ring.

Formula 1 to pilot next generation low-carbon energy solution at Austrian Grand Prix this weekend



