Aston Martin 'constant bezig' om DRS-efficiëntie met upgrades te verhogen

In haar missie om P2 in het constructeurskampioenschap te claimen en te verstevigen, is het Formule 1-team van Aston Martin druk in de weer om updates aan de AMR23-bolide door te voeren.

De Britse renstal kan net zoals concurrent Red Bull de vruchten plukken van een goede efficiëntie op het gebied van DRS, en wil daar in de toekomst nog meer uit kunnen halen. Volgens Aston Martin-topman Tom McCullough legt zijn team momenteel de focus op om nieuwe onderdelen aan de openwielbolide aan te brengen, en daar kan binnenkort zomaar een vernieuwing aan de achtervleugel uitrollen.

"Dat is zeker een gebied waar wij ons op concentreren", begint McCullough over de DRS-efficiëntie. "We zijn constant bezig om de kracht van de DRS te versterken." Aston Martin staat momenteel op de derde plaats, waarbij concurrent Mercedes met maar dertien punten verschil op de tweede plaats verkeert.

De renstal heeft met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso een uitstekende coureur in handen, maar moet deels dankzij de grillige resultaten van Lance Stroll en de goed werkende upgrades van Mercedes momenteel genoegen nemen met de derde plaats. Aston Martin hoopt aankomend Grand Prix-weekend weer het tweede snelste team te zijn.