'Simulatordata laat zien: Aston Martin binnenkort op niveau van Red Bull'

De titanenstrijd in de Formule 1 lijkt binnenkort zomaar tot een hoogtepunt te gaan komen. Terwijl het Formule 1-team van Mercedes de afgelopen twee Grands Prix competitiever is geworden en laat weten haar correlatieproblemen te hebben opgelost, zal Aston Martin volgens ingewijden binnenkort grote upgrades aan haar auto toevoegen die de AMR23-auto op hetzelfde niveau zouden moeten brengen als die van Red Bull's RB19-wagen.

Bij de recentelijke Grand Prix van Canada was het weliswaar opnieuw Max Verstappen die eenzaam aan de leiding reed en de overwinning pakte, maar teams Aston Martin en Mercedes hebben genoeg redenen om positieve signalen vanuit Circuit Gilles Villeneuve mee naar huis te nemen.

Mercedes introduceerde nog niet zo lang geleden een nieuwe versie van haar W14-bolide, en dat aeroconcept lijkt stukken beter te werken dan hetgeen de Duitse renstal eerder aan haar formulewagen sleutelde. Daar komt nog bij dat volgens teambaas Toto Wolff zijn team nu de correlatieproblemen lijkt opgelost te hebben, wat betekent dat het team nu accuratere simulaties van nieuwe onderdelen kan uitproberen.

Maar ook Aston Martin lijkt een stap vooruit te hebben gezet. Fernando Alonso was bij de Canadese Grand Prix nog steeds te sterk voor Lewis Hamilton, en ook de groengekleurde renstal heeft genoeg positiefs om naar uit te kijken. Verschillende bronnen melden namelijk dat Aston Martin haar in Canada geïntroduceerde upgradepakket vanwege de weeromstandigheden nog niet volledig heeft uit kunnen testen, en dat het uitkijkt om de potentie van de onderdelen in Oostenrijk volledig te kunnen ontgrendelen.

Toevoegend meldt het Duitse AMuS dat het toekomstige upgradepakket, dat waarschijnlijk in Engeland meegebracht zal worden, op de simulator signalen laat zien dat Aston Martin binnenkort op hetzelfde niveau als Red Bull kan komen. Of de nieuwe onderdelen daadwerkelijk goed uitpakken, blijft nog afwachten tot het Grand Prix-weekend in Oostenrijk en Engeland. Maar één ding is zeker: de achtervolgende teams van Red Bull hebben de smaak te pakken.