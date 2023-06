Aston Martin introduceert nieuwe vloer en sidepods in Canada

Het team van Aston Martin is verrassend sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Britse renstal vecht met Ferrari en Mercedes voor de tweede plaats achter Red Bull Racing. Dit weekend willen ze weer een stap gaan zetten en daarom heeft men een aantal belangrijke updates meegenomen.

Het team rijdt dit weekend in Canada voor het eerst met de nieuwe vloer. De eerste foto's van dit nieuwe belangrijke onderdeel zijn uitgelekt op social media. De achterzijde van de vloer is slanker dan voorheen en het team neemt ook een nieuwe enginecover en nieuwe sidepods mee naar het circuit in Montreal. In de eerste vrije training zullen de nieuwe onderdelen voor het eerst het daglicht zien.

Check out some fresh pics of the big Aston Martin upgrade package (sidepods, engine cover, floor). The undercut is much bigger than before.#AMuS #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/861IU1S7ic