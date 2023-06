Spa zet in op meer entertainment voor aanstaande Grand Prix

De organisatie van de Belgische Grand Prix kreeg eerder deze week goed nieuws te horen toen bleek dat er ook in 2024 niet wordt geracet in Zuid-Afrika. De Belgen ontkennen zelf dat er een nieuw contract is getekend en kijken vooral uit naar de aanstaande editie. Men zal dan nog meer gaan inzetten op entertainment.

De vorige editie van de Belgische Grand Prix was een groot succes. Rondom het circuit van Spa-Francorchamps werden allerlei vormen van entertainment geregeld en dit jaar houdt de organisatie vast aan dat concept. Daarnaast is de aanstaande editie ook zo goed als uitverkocht en zijn er meer tickets in de verkoop gegaan dan in 2022. Dit komt doordat men de capaciteit heeft verhoogd.

De capaciteit is gegroeid van 100.000 tot 110.000 plaatsen. Dat betekent dus dat er meer mensen naar de sessies kunnen kijken en commercieel directeur Stijn de Boever legt het uit aan Motorsport.com: "Die 10.000 extra plaatsen zijn allemaal tribunetickets. Er zijn twee nieuwe tribunes van 7000 tickets tegenover de endurancepits. Alles is aangepast om het comfort te vergroten. Er is een grotere fanzone en de veiligheid is verbeterd om die 10.000 extra personen te kunnen toevoegen. Er zijn ook nieuwe parkeerplaatsen en verkeerszones bij gekomen om de weg beter te vinden."