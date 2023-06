Nog meer problemen voor Viaplay: bedrijf keihard onderuit op de beurs

Het gaat momenteel niet helemaal naar wens bij Viaplay. De streamingsdienst zendt in Nederland de Formule 1 uit en dat gaat niet zoals men had gehoopt. Viaplay kreeg veel kritiek en tot overmaat van ramp gaat het op de beurs nu ook niet goed met de dienst. Ze hebben bijna de helft van hun waarde verloren.

De Formule 1 is sinds vorig jaar in Nederland te zien bij Viaplay. De van oorsprong Scandinavische streamingsdienst betrad toen ook de Nederlandse markt, maar ontving direct veel kritiek. De kwaliteit van de streams was niet altijd even goed en het commentaar viel niet bij iedereen in de smaak. Nu gaat het op de beurs ook niet zo goed met het bedrijf.

Recent maakte Viaplay bekend dat de vooruitzichten minder goed waren dan ze hadden verwacht. De dienst denkt dat dit komt door de gestegen kosten waardoor mensen terughoudender zijn met het afsluiten van een abonnement. Toen topman Anders Jensen plotseling opstapte ging het mis. Op de beurs de koers van de aandelen met 60 procent gedaald, van 217 naar 88 Zweedse kronen. Daarnaast is de totale beurswaarde van het bedrijf ook gedaald van 17,2 miljard Zweedse kronen tot 6,9 miljard kronen.