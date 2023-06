FIA sluit bid voor mogelijke nieuwe teams en kondigt radiostilte aan

Autosportfederatie FIA opende eerder dit jaar een bid voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Meerdere mogelijke renstallen hebben zich aangemeld bij de FIA, waaronder de ambitieuze samenwerking tussen Andretti en Cadillac. Er zal waarschijnlijk snel meer nieuws komen over deze zaak, want de inschrijvingen zijn nu gesloten.

De FIA besloot begin dit jaar dat ze de deur op een kiertje gaan zetten voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Geïnteresseerde partijen konden zich melden bij de FIA en meerdere opvallende namen denken dat dan ook. Naast de combinatie Andretti Cadillac hebben ook bijvoorbeeld Formula Equal van Craig Pollock en LKY Sunz zich aangemeld bij de FIA.

Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich niet meer melden, want de FIA heeft de inschrijvingen officieel gesloten. Het was de verwachting dat de FIA later deze maand met meer duidelijkheid zou komen. Een woordvoerder van de FIA legt de zaak uit bij Racer: "De inschrijvingen voor mogelijke nieuwe teams is nu officieel gesloten. De FIA bevindt zich nu een proces waarbij er naar de aanmeldingen wordt gekeken. Er zijn tijdens dit proces niets worden gecommuniceerd naar de buitenwereld. De FIA doet dit omdat ze een aantal zaken vertrouwelijk willen houden, we willen misschien nog wat verduidelijkheden ontvangen van de potentiële deelnemers."