Viaplay moet doelstellingen na financiële tegenvallers bijstellen, ziet beurswaarde halveren

Streamingsdienst Viaplay heeft financiële tegenslagen te verduren. Nadat het Zweedse multimediaplatform haar financiële verwachtingen heeft moeten bijstellen en de doelstellingen voor de lange termijn opnieuw moet gaan beoordelen, ziet het bedrijf haar beurswaarde met ruim de helft afnemen.

Tijdens de F1-winterstop was Viaplay een onderwerp van gesprek in het Nederlandse nieuws. Het bedrijf verbrak namelijk haar eerdere beloften dat het geen prijsverhogingen voor abonnementskosten zou gaan doorvoeren. Voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen werd het al duidelijk dat vele Viaplay-abonnees zich daardoor gedupeerd voelden en naar F1TV over zouden gaan stappen, bovendien is een abonnement bij de officiële streamdienst van de sport stukken goedkoper dan een alternatief bij Viaplay.

Viaplay heeft haar financiële verwachtingen voor dit jaar bijgesteld, omdat naar eigen zeggen de marktomstandigheden snel verslechteren. Ook zou het langer dan verwacht duren om bezuinigingen in de organisatie door te voeren.

Rondom de berichtgeving rondom de financiële moeilijkheden van Viaplay is topman Anders Jensen, de stuurman van het bedrijf sinds 2018, opgestapt. Als gevolg van het slechte nieuws zag Viaplay bij de beurs in Stockholm haar beurswaarde halveren.