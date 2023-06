Wat viel op tijdens de Grand Prix van Spanje?

Gisteren werd op het circuit van Barcelona de Grand Prix van Spanje verreden. De race kende vrij weinig spektakel, maar wel veel inhaalacties. Er gebeurde zeer veel opvallende dingen in de race en na afloop werd er veel gesproken over een aantal momenten. GPToday.net zet een aantal van deze opvallende momenten op een rij.

Max Verstappen was de alleenheerser in Barcelona. Verstappen was in elke sessie de snelste en won de race met twee vingers in zijn neus. Zijn voorsprong op de nummer twee was ditmaal ruim 24 seconden. Verstappen liet in Spanje zien waarom hij de grote titelfavoriet is en dat hij de enige kopman is van Red Bull Racing. Zijn teamgenoot Sergio Perez zakte wederom door het ijs en Verstappen kon zeer simpel zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreiden. Het seizoen is nog lang, maar velen zien de Nederlander al als de wereldkampioen. In Spanje bewees hij maar weer eens waarom mensen dat denken.

Het team van Ferrari kende in Spanje een rampzalig weekend. Carlos Sainz begon de race op de tweede plaats, maar kwam slechts als vijfde over de finish. Zijn achterstand op de nummer vier was tien seconden en in de race maakte hij ook geen grootste indruk. Charles Leclerc kende al helemaal een rampzalig weekend. Hij startte vanuit de pitlane na een dramatische kwalificatie en in de race worstelde hij met zijn banden. De elfde plaats was een waardeloos resultaat en het was tekenend voor de huidige vorm van Ferrari. De Italiaanse renstal moet doorpakken, want Red Bull, Mercedes en Aston Martin zijn momenteel sneller.

Mercedes

Mercedes bewees in Spanje dat de nieuwe updates werken. Lewis Hamilton en George Russell kwamen als tweede en derde over de finish en reden ook een aardige race. De racepace was goed, maar alleen Max Verstappen was iets te snel voor de bolides van de Duitse renstal. Hamilton reageerde als een kind zo blij na zijn tweede plaats, het liet zien dat hij steeds meer en meer het vertrouwen in de auto terug begint te krijgen. In Canada moet Mercedes bewijzen dat de updates voor het derde weekend op rij functioneren, het dubbele podium in Spanje is in ieder geval een goed begin.