Wat viel op tijdens de vrijdag in Spanje?

Het Spaanse Grand Prix-weekend werd gistermiddag afgetrapt. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya werkten de coureurs de eerste twee vrije trainingen af. Er werd vooral veel geëxperimenteerd met updates, maar er was niet veel spektakel. Wel waren er een aantal opvallende zaken, GPToday.net zet een aantal van deze zaken op een rij.

Verstappen

Max Verstappen beleefde een zeer solide vrijdag in Spanje. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in beide vrije trainingen de snelste coureur, in de eerste vrije training was hij zelfs bijna een seconde sneller dan de rest van het veld. Verstappen geldt dan ook als de grote favoriet voor dit weekend. Ook zijn team Red Bull was oppermachtig, uit de data blijkt dat ze de snelste waren in de snelle rondes en de long runs. In beide gevallen was de Oostenrijkse renstal ruim sneller dan de directe concurrent Ferrari.

Het team van Alpine presteerde vorige week in Monaco opvallend sterk. Esteban Ocon eindigde op het stratencircuit als derde en wil dat goede resultaat in Spanje een goed vervolg geven. In de eerste vrije training eindigde Ocon als derde en reed zijn teamgenoot Pierre Gasly de vijfde tijd. In de tweede vrije training reden Ocon en Gasly de vijfde en de tiende tijd. Ook uit de data blijkt dat Alpine goed voor de dag kwam tijdens zowel de snelle rondjes als de long runs. Alleen Red Bull, Ferrari en Aston Martin waren sneller in de snelle runs. Qua racepace is Alpine ook het vijfde team, maar zijn de verschillen slechts zeer klein.

Ferrari

Het team van Ferrari reed in de eerste twee vrije trainingen voor het eerst met de geüpdatete auto. Vooral de sidepods hebben een grote make-over gehad. Tijdens de trainingen werd er dan ook vooral veel data verzameld en richtte het team zich niet op snelle tijden. Toch was Ferrari na Red Bull Racing het tweede team in zowel de longruns als de snelle rondes. In de kwalificatie zal blijken of Ferrari dichterbij de Oostenrijkse renstal is gekomen.