Ferrari introduceert groot updatepakket in Spanje

Het team van Ferrari hoopt dit weekend in Spanje stappen te kunnen zetten. De Italiaanse renstal komt dit weekend namelijk met een groot aantal updates. Opvallend genoeg heeft Ferrari gekozen voor een volledig nieuw concept, onder meer de vloer en de sidepods zullen er dit weekend anders uit zien.

Vorige week introduceerde het team van Mercedes een groot updatepakket in Monaco, de Duitse renstal kwam met een nieuw concept. Ferrari lijkt nu het voorbeeld van Mercedes te volgen, want de wagen in Spanje zien er compleet anders uit dan eerder in het seizoen. De Italiaanse renstal introduceert dit weekend nieuwe sidepods en een nieuwe enginecover. Het ontwerp lijkt op het design van de Red Bulls. Ook de vloer is volledig nieuw, vooral bij de achterwielen ziet het ontwerp er anders uit.

Suelo nuevo también en el Ferrari para Barcelona. Es una gran evolución.



