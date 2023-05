Liberty Media denkt niet aan F1-verkoop: "Wie ons kent, weet dat we dit niet doen"

Onder leiding van Liberty Media is de Formule 1 in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De Amerikanen hebben de sport wereldwijd op de kaart gezet, maar in de afgelopen maanden gingen er steeds meer geruchten rond over een mogelijke verkoop. Volgens Liberty Media CEO Greg Maffei is dat echter onzin.

Liberty Media heeft in de afgelopen jaren meerdere stappen ondernomen waardoor de koningsklasse van de autosport populairder is geworden. Men stond aan de wieg van de goed bekeken Netflix-reeks 'Drive to Survive' en profiteerde vervolgens van de groeiende populariteit in de Verenigde Staten. De gevolgen hiervan zijn dit jaar goed zichtbaar, er staan immers drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op de kalender.

Eerder dit jaar gingen er echter verhalen rond over interesse vanuit Saoedi-Arabië. Een investeringsfonds zou namelijk de sport willen overnemen voor een miljardenbedrag. Liberty Media ontkende dat en CEO Greg Maffei legt dat nogmaals uit op een conferentie van MoffettNathanson: "We zijn als Liberty Media enorm enthousiast over de Formule 1 en de staat waarin de sport zich bevindt. Ook zijn we blij met de richting die we opgaan. Kijk naar de populariteit en de omzet, het gaat allemaal de goede kant op. Wie ons kent, weet dat we de sport niet gaan verkopen."