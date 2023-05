AlphaTauri verwacht veel van nieuwe vloer in Imola

Het team van AlphaTauri kende een lastige start van het seizoen. De Italiaanse renstal zit echter niet stil en komt in Imola al met nieuwe updates. Het vertrouwen is groot en vooral de nieuwe vloer moet voor betere resultaten gaan zorgen. Volgens het team zetten ze met deze vloer een grote stap.

AlphaTauri worstelt met de vorm. Na een tegenvallend 2022 gaat het ook dit jaar nog niet helemaal zoals men had gehoopt. Yuki Tsunoda presteert heel stabiel, maar hij kan zich amper mengen in de duels om de grote punten. De Japanner sprokkelt punten en is veelvuldig rondom de tiende plaats te vinden. Nyck de Vries heeft het zwaarder en is momenteel nog puntloos.

De nieuwe vloer moet er in Imola voor gaan zorgen dat de resultaten beter worden. Bij AlphaTauri is het vertrouwen hoog en head of vehicle performance Guillaume Dezoteux wordt geciteerd door Motorsport.com: "We kijken ernaar uit om de nieuwe vloer te introduceren. Het is een significante stap, een grote stap, dus we hopen dat het voldoet aan onze verwachtingen. Er zal altijd wel wat vraagtekens bij de kwaliteit van de correlatie. De updates die we tot nu toe hebben geïntroduceerd werkten in ieder geval zoals gehoopt."