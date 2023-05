FIA voert kleine wijziging door aan ingang pitlane

Voorafgaand de derde vrije training zijn er een aantal dingen aangepast aan het circuit van Miami. Tijdens de sessie viel het namelijk op dat de ingang van de pitlane er vandaag anders uit zag dan gisteren. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft deze keuze bewust gemaakt.

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Wittich de Event Notes heeft aangepast. Aan het document is het puntje 16.2 toegevoegd. Hier is te zien dat er een paaltje is toegevoegd aan de entry van de pitlane. Waarom dit besluit is genomen, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een momentje van Sergio Perez. In de tweede vrije training reed hij de pitlane niet op de juiste manier in.