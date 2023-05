Takelwagen betreedt per ongeluk circuit Miami tijdens supportrace

Een week na het bizarre pitlane-incident van Esteban Ocon, staan de officials weer onder grote druk. Uit beelden op sociale media blijkt dat het gisteren weer bijna misging op het circuit van Miami. De beelden kwamen vandaag naar buiten en zorgden voor verontwaardiging.

Ferrari-coureur Charles Leclerc crashte gisteren aan het einde van de tweede vrije training. De wagen van de Monegask werd na de sessie door een takelwagen teruggebracht naar de pitlane, maar hier ging iets mis. De takelwagen kwam namelijk de baan op terwijl de deelnemers van de Porsche Cup de pitlane opzochten. De Porsches reden langzaam naar de pits, maar moesten wel nog langzamer rijden door de takelwagen. De coureurs waren niet meer aan het racen, maar voertuigen mogen de baan niet zomaar betreden.

Last week it was the Ocon pit lane incident, this week it’s this pic.twitter.com/ZRlG1b7EBy