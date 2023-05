Ook DRS-zones Miami flink ingekort

Dit weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma. Autosportfederatie heeft voor deze editie van de race een aantal kleine dingetjes aangepast ten opzichte van vorig jaar. De meeste opvallende wijziging heeft te maken met de DRS-zones, ook op het Miami International Autodrome zijn deze namelijk ingekort.

Vorige week in Azerbeidzjan werden de DRS-zones al ingekort, niet iedereen was daar even blij mee. Veel coureurs en teambazen spraken zich er kritisch over uit. De aanpassing volgde na een aankondiging van de FIA, men liet weten dat op een aantal circuits de DRS-zones zouden worden aangepast. In navolging van Azerbeidzjan heeft de FIA nu dus ook de DRS-zones in Miami flink aangepakt.

Het detectiepunt van de eerste DRS-zone is als eerste aangepast. In 2022 lag dit punt op 83 meter na bocht acht, dit jaar ligt het detectiepunt op 90 meter na deze bocht. 105 meter na de negende bocht mogen de coureurs hun DRS activeren, vorig jaar mocht dit al na 67 meter. Het tweede DRS-detectiepunt ligt dit jaar 70 meter na bocht zestien, dit was eerste 73 meter. De DRS wordt nu 525 meter na bocht zestien geactiveerd, vorig jaar kon dat 75 meter eerder. Het laatste DRS-detectiepunt ligt op 15 meter na bocht zeventien, een jaar eerder was dit 19 meter.