Red Bull mogelijk in de problemen vanwege juichende monteurs

Wedstrijdleider Niels Wittich introduceerde een aantal weken geleden een nieuwe regel omtrent het juichgedrag van een aantal teams. Teampersoneel mag namelijk niet meer in de hekken hangen om de prestatie van hun coureur te vieren. In Bakoe lijkt het hier mis te zijn gegaan.

De monteurs van Red Bull Racing juichten namelijk uitgebreid op de pitmuur na de dubbelzege van Sergio Perez en Max Verstappen. Op de beelden is te zien dat ze uit de hekken hingen. Het is nog maar de vraag of dit ze een straf gaat opleveren. In de hekken hangen mag namelijk niet meer, maar op de beelden is te zien dat ze buiten de hekken hingen en niet duidelijk in de hekken klommen. Tegenover Sky Sports liet de FIA weten dat de monteurs met hun voeten de pitmuur moeten aanraken, dit leek het geval te zijn in de Red Bull-situatie.