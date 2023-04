Viaplay breidt assortiment uit met onder meer DTM

De Formule 1 is in Nederland sinds vorig jaar te zien bij Viaplay. De streamingsdienst kreeg in het eerste jaar veel kritiek, maar men gaat wel vol ambitie door met het uitzenden van de sport. De Nederlandse autosportliefhebber kan bij Viaplay geniet van meer races, want vandaag werd bekend dat de streamingsdienst nog meer uitzendrechten heeft aangeschaft.

De Viaplay Group heeft hun sportportfolio uitgebreid met een grote hoeveelheid raceklassen. De van oorsprong Scandinavische streamingsdienst heeft de rechten van de DTM, de ADAC GT4 Germany, de GP Confidential, Fastzone, de Ferrari Challenge, de 24 uur van de Nürburgring, de Formula Regional, de Italiaanse Formule 4, FIA Truck Racing en de Porsche Camera Cup Germany aangeschaft.

De DTM is de grootste nieuwe klasse die te zien zal zijn bij Viaplay. Dat betekent dat de verrichtingen van Thierry Vermeulen in Nederland te zien zullen zijn. Vermeulen laat op Verstappen.com weten uit te kijken naar zijn avontuur in de DTM: "Ik ben blij om deze kans, die vroeg kwam, met beide handen aan te grijpen. Het is immers altijd mijn droom geweest om in de DTM te rijden. Dat is volgens mij de top van de GT3 met de beste fabrikanten en waar de beste teams en coureurs strijden om de titel."