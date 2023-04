Aston Martin deelt nieuws over nieuw sprintformat: "Dichtbij afronding"

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Formule 1 volgende week in Azerbeidzjan gaat experimenteren met het nieuwe sprintformat. Een officiële beslissing is er nog niet genomen, maar niemand lijkt er meer aan te twijfelen. Ook bij het team van Aston Martin gaat men ervanuit dat dit format wordt geïntroduceerd.

Bij het nieuwe format worden de sprint en de gewone race meer losgekoppeld van elkaar. Het is de bedoeling dat dit nieuwe format al in Bakoe wordt gebruikt. Bij het nieuwe sprintformat wordt er op vrijdag eerst een vrije training afgewerkt om daarna direct een kwalificatie te rijden. Op zaterdag wordt de dag afgetrapt met wederom een kwalificatie en daarna de sprint. De ene kwalificatie bepaald de startopstelling van de sprint terwijl de andere de gewone startopstelling bepaald.

Het is dus niet langer zo dat de sprint zorgt voor de startopstelling van de Grand Prix. Alle teams staan achter de plannen en ook Aston Martins sportief directeur Andy Stevenson is fan. In een interview op de site van zijn werkgever legt Stevenson het uit: "We zijn dichtbij het afronden van het format. We werken nauw samen met de FIA en we kijken samen met onze engineers en strategen naar de werkbaarheid van het plan. We staan er allemaal achter, maar we moeten ervoor zorgen dat alles naar wens functioneert."