Organisatie GP Australië denkt aan potentieel circuitverbod voor overtredende fans

In de slotfase van de Australische Grand Prix op Melbourne Park bleken een aantal doldwaze F1-fans té vroeg de baan op te willen gaan. De twintig openwielpiloten kwamen pas net over de finishstreep gescheurd, terwijl een handjevol fans al kans zagen om het circuit te verkennen. Voor deze toeschouwers hangt naar verluidt een potentiële sanctie in de lucht, zo zijn de woorden vanuit de organisatie van de race in Melbourne.

Tijdens de Grand Prix van Australië werd maar liefst driemaal de rode vlag gezwaaid; maar kort ná het zwaaien van de finishvlag bleek daar nog een extra incident bij opgeteld te komen. Een klein aantal fans zagen namelijk hun kans schoon om het circuit op te gaan, terwijl de Formule 1-coureurs nog maar net de finishvlag hadden gezien.

Het betekende een potentieel zeer gevaarlijk scenario, waar de internationale autosportbond FIA duidelijk niet over te spreken was. De organisatoren van de race op Melbourne Park zijn als gevolg van de gebeurtenis op het matje bij de FIA geroepen, maar willen zelf ook het een en ander ophelderen.

De event manager van de race Tom Mottram heeft namelijk laten weten dat zijn organisatie een klein aantal fans heeft geïdentificeerd die de veiligheidsregels van het circuit hebben overtreden, en dat zij zoekende zijn om een potentiële sanctie op de betrokkenen op te leggen: "We hebben zo'n vijf á zes personen geïdentificeerd die te vroeg het circuit op zijn gegaan, en we willen met hen in gesprek gaan. Dit soort acties zullen wij nooit accepteren, en diegenen moeten zich realiseren dat zij een zeer gevaarlijke situatie hebben gecreëerd."

"We zullen hun beredenering aanhoren, zodat we kunnen begrijpen of ze dit met voorbedachten rade hebben gedaan, of dat het per ongeluk ging. Ik wil geen conclusies trekken totdat we de kans hebben gehad om met ze te praten", vertelt Mottram tegenover The Age.