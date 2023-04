Formule 1 voorlopig te duur voor Maleisië

De Grand Prix van Maleisië was jarenlang een vaste bewoner van de Formule 1-kalender. In 2017 werd echter de voorlopig laatste Grand Prix verreden op het circuit van Sepang. Sindsdien is de sport wereldwijd alleen maar populairder geworden en geeft men in Maleisië aan dat de Formule 1 momenteel te duur is.

De Grands Prix op het Sepang International Circuit waren regelmatig een enorm spektakelstuk. Aangezien er regelmatig werd geracet in het voorjaar waren er veel regenraces die bij veel mensen in het geheugen zijn blijven hangen. In 2017 besloot de Maleisische overheid om te stoppen met de Grand Prix, de interesse in de sport was afgenomen en de race was zeker geen grote inkomstenbron meer.

Inmiddels wil men in Maleisië wel weer een Grand Prix organiseren, maar het prijskaartje is voorlopig te hoog. Hierdoor is een comeback in de nabije toekomst vrijwel onmogelijk. In gesprek met Vibes legt minister van Jeugd en Sport Hannah Yeoh de situatie uit: "De Formule 1 is erg duur. We moesten al wachten op 20 miljoen van de regering om het circuit te updaten. Als we een Grand Prix konden organiseren, dan hadden we dat allang gedaan. Voorlopig kunnen we dat ons niet veroorloven."