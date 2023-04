Spa hoopt op nieuw contract: "Optimistischer dan een jaar geleden"

De toekomst van de Belgische Grand Prix hing vorig jaar aan een zijden draadje. Op de valreep kreeg de race op het circuit van Spa-Francorchamps toch een contract voor 2023. Of de Grand Prix ook in de komende jaren op de kalender staat, is nog niet duidelijk. In België hebben ze inmiddels goede hoop op een nieuw contract.

Een nieuw contract voor de Belgische organisatie lijkt af te hangen van de mogelijke komst van de Grand Prix van Zuid-Afrika. Men wil immers een race organiseren op het circuit van Kyalami, maar de organisatie van deze race verloopt zeer stroef. In Zuid-Afrika worstelt men met de financiering en het circuit heeft daarnaast ook nog niet de benodigde Grade One-licentie.

In Spa heeft men inmiddels goede hoop op een nieuw contract. Er wordt inmiddels weer gesproken met de Formule 1 en Spa-kopstuk Vanessa Maes legt het in gesprek met Het Laatste Nieuws: "Ik ben nu veel optimistischer dan een jaar geleden. Er kwam deze maand een delegatie van de F1 Group langs. Ze waren er twee dagen lang om eens rustig de veranderingen aan het circuit te bekijken. We maken ons sterk om ervoor te zorgen dat het circuit nu volledig voldoet aan het lastenboek van de F1 Group. We vullen alle voorwaarden in."