Video: Red Bull-coureurs lachen om verliefde vogels

Het team van Red Bull Racing beleefde afgelopen weekend in Australië wederom een sterke Grand Prix. Max Verstappen schreef de race in Melbourne op zijn naam terwijl Sergio Perez een sterke inhaalrace reed. De aanwezigheid van derde coureur Daniel Ricciardo zorgde ook voor veel enthousiasme, het team zet de hoogtepunten op een rij.

Zoals elk raceweekend plaats de media-afdeling van de Oostenrijkse renstal ook nu weer een video online met de beste soundbites van het weekend. Ditmaal hebben Verstappen, Perez en Ricciardo veel lol om zeer verliefde vogels, ruikt teambaas Christian Horner een bijzonder geurtje en krijgt Ricciardo een nieuwe baan aangeboden.

There are some things we can't unsee 馃槼馃槄 pic.twitter.com/to2fsfDFP1