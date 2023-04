Grand Prix Australië in Melbourne trekt recordaantal bezoekers

Het was een knotsgekke derde race van 2023. Op Melbourne Park werd de Grand Prix van Australie verreden, waar veel onderlinge duelletjes, crashes en herstarts voor veel spektakel zorgden. Het stratencircuit in Melbourne is er dan ook niet geheel verrassend een nieuw weetje rijker: afgelopen weekend was er namelijk een nieuw record bereikt wat betreft bezoekers van de Grand Prix in Melbourne.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de Grand Prix in Melbourne een record verbroken. Afgelopen weekend was er een totaal van 444.631 bezoekers die bij het Formule 1-weekend aanwezig waren; een aantal dat het record van vorig jaar met ruim 25.000 heeft overtroffen.

De race in Australie vond sinds vorig jaar haar terugkeer op de F1-kalender, waarbij CEO Andrew Westacott al eerder aangaf dat zijn organisatie de lat voor de comeback van het circuit zeer hoog heeft gelegd. Vooralsnog is het duidelijk dat zijn stijgende lijn der verwachtingen tot nu toe gehaald worden.

Het evenement in Melbourne was ook dit jaar zeer succesvol, al heeft de race momenteel nog niet het recordaantal bezoekers van het gehele land in handen; die prestatie staat op naam van de Adelaide Grand Prix van 1995, waarbij naar verluidt meer dan 500.000 bezoekers richting het circuit kwamen.