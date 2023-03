Video: Motorracer weet ternauwernood botsing met overstekende ambulance te vermijden

Op de Roebling Road Raceway in de Verenigde Staten ging het afgelopen weekend maar nét goed. Tijdens een superbikerace probeerde een ambulance de baan over te steken, waarbij een motorcoureur, waarop een onboardcamera het hele gebeuren in beeld heeft weten te brengen, ternauwernood de ambulance heeft kunnen vermijden. Een tweede coureur was ook bij het incident betrokken; gelukkig kwamen beide mannen er met lichte verwondingen mee weg.

De Roebling Road Raceway in de Amerikaanse staat Georgia is een bijzonder circuit. De baan is simpel van aard, waarop coureurs geleidelijk hun race ervaring kunnen opbouwen, alvorens er aan hogere kampioenschappen wordt deelgenomen. Ook heeft het circuit naast een paddock geen andere faciliteiten, zoals tribunes en eetgelegenheden. Het gros van het hele gebeuren gebeurt dan ook bínnen het circuit, waardoor voertuigen de baan moeten oversteken om bij de paddock te komen.

Het oversteekpunt van de baan is afgeschermd en wordt constant bewaakt. Normaliter mogen voertuigen alleen het circuit oversteken wanneer de baan “koud” is, oftewel, wanneer er geen raceactiviteiten plaatsvinden. In zeldzame gevallen wordt het circuit tijdens een “hete” status overgestoken, zoals bijvoorbeeld wanneer een ambulance benodigd is, bijvoorbeeld afgelopen weekend.

Tijdens de Open Superstock Expert en Novice WERA National Challenge superbikerace stak een ambulance het circuit over, waarbij de op dat moment racende coureurs hiervan niet op de hoogte waren. Het gevolg was dat twee coureurs zich op hoge snelheid richting het overstekende voertuig kwamen, waarbij beiden er gezien de omstandigheden er goed mee weg kwamen.

Daniel Alexander, de coureur die de bijna-doodervaring in beeld wist te brengen, wist net zoals zijn collega de ambulance maar nét te vermijden. Beiden eindigden in gras, maar hielden er weinig verwondingen aan over.

Bekijk de bizarre beelden hieronder: