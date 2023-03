"Wat viel op tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië"

Vandaag werd op het Jeddah Corniche Circuit de Saoedische Grand Prix verreden. De race was misschien geen enorm spektakelstuk, maar de wereld werd wel getrakteerd op een zeer interessante race. Er viel dan ook genoeg op in de race en GPToday.net zet de opvallendste momenten op een rij.

Alonso

Fernando Alonso kwam vandaag voor de tweede keer dit seizoen als derde over de streep. De ervaren Spanjaard werd echter als vierde geklasseerd omdat hij een gridstraf ontving na de podiumceremonie. Het was opvallend aangezien Alonso de tijdstraf ontving voor het incorrect uitvoeren van een eerdere straf, dat moment vond echter plaats in rondje 18. Alonso zelf nam de FIA dit kwalijk en daar valt iets voor te zeggen. Er werd immers al bijna een halve race-afstand afgewerkt na de fout van Aston Martin.

Red Bull

Red Bull Racing was ook in de straten van Jeddah weer oppermachtig. Sergio Perez reed een haast foutloze Grand Prix en beloonde zichzelf met een uitmuntende zege. Max Verstappen moest op de vijftiende plaats starten en kwam als tweede over de streep. De Nederlander reed sterk en vocht zich door het veld heen, hij kon eerder naar voren komen maar hij had wederom last van problemen met de aandrijfas. Red Bull moet dus wat werkt verrichten, maar als de concurrentie wil aanhaken moeten er snel stapjes worden gezet.

Het team van McLaren mag ook dit weekend weer de pechtitel op hun naam schrijven. In Bahrein hadden Lando Norris en Oscar Piastri allebei technische problemen, maar in Jeddah ging het op een heel erg ander vlak mis. Piastri startte de race in de top tien, maar beschadigde zijn voorvleugel. Pijnlijk genoeg liep ook Norris schade op in de openingsfase, dit kwam mogelijk door de brokstukken van de voorvleugel van Piastri. Het was een enorme tegenvaller voor de Britse renstal.