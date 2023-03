Tweede Mexicaanse Grand Prix op komst? "Ze hebben het geaccepteerd"

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren steeds voller en voller geworden. Het lijkt erop dat er nog steeds veel kapers op de kust liggen, ook in landen die al een Grand Prix hebben. Het heeft er namelijk alle schijn van dat men in Mexico aast op een tweede plekje op de kalender van de Formule 1.

De koningsklasse van de autosport is zeer populair in Mexico. Tijdens de Mexicaanse Grand Prix in Mexico-Stad zitten de tribunes rondom het circuit altijd bomvol en maakt bijvoorbeeld het Foro Sol-stadion veel indruk. De successen van Red Bull Racing-coureur Sergio Perez zorgen alleen maar voor nog meer aandacht voor de Formule 1 en de autosport.

De vader van Perez lijkt op de achtergrond bezig te zijn met de realisatie van een tweede Mexicaanse Grand Prix in Cancun. In gesprek met de krant Esto legt Antonio Perez het uit: "Vorige week had ik een meeting met een aantal zakenmannen. We hebben de letters of intent al af en ik denk dat we in juli gaan vertellen waar de baan komt zodat we kunnen bouwen. Het is voor 60 procent levensvatbaar. Het allerbelangrijkste is dat de FIA en de Formule 1 de deur al hebben geopend en het hebben geaccepteerd."