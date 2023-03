Formule 1 verlengt sponsordeal met Liqui Moly

De aantrekkingskracht van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De sport heeft dan ook een grote hoeveelheid trouwe sponsoren en deze contracten worden dan ook veelvuldig verlengd. Deze week werd duidelijk dat de Formule 1 een nieuw contract heeft getekend met een bekende sponsor.

Men heeft namelijk voor het vijfde jaar op rij de sponsorovereenkomst met Liqui Moly verlengd. Deze nieuwe overeenkomst betekent dat de logo's van het Duitse bedrijf zichtbaar zullen zijn bij meerdere Grands Prix. Dit gebeurt echter op twee verschillende manieren, tijdens drie Grands Prix zijn de logo's op de reclameborden langs de baan te zien. Op virtuele wijze zullen de Liqui Moly-logo's op virtuele wijze te zien zijn.

German oil and additive manufacturer Liqui Moly is extending its partnership with @F1 for a fifth consecutive year.



Physical Liqui Moly trackside signage will feature at three races through 2023, with virtual branding featuring at 15 more.#F1 #LiquiMoly pic.twitter.com/vW6GgQjfoI