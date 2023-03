F3-coureur krijgt toestemming om telefoon mee te nemen in de cockpit

De Australische Formule 3-coureur Christian Mansell heeft een wel heel opvallende boodschap ontvangen van de stewards in Bahrein. De jonge coureur van Campos Racing had namelijk een verzoek ingediend om zijn mobiele telefoon bij zich te houden in de auto, hij heeft een uitzondering gekregen op basis van medisch advies.

Mansell lijdt namelijk aan diabetes type 1. Om zijn bloedsuikerspiegel te meten gebruikt hij een implantaat die via bluetooth de benodigde informatie doorstuurt naar zijn mobiele telefoon. Het team heeft de stewards dan ook om een uitzondering gevraagd en vanwege de medische situatie van Mansell krijgt hij toestemming. De telefoon wordt buiten bereik van Mansell geplaatst en zijn coach kan de bloedwaarden in de gaten houden.

In het verleden kreeg de Amerikaanse coureur Santino Ferrucci een zeer fikse straf voor het gebruik van de mobiele telefoon in de auto. In 2018 kreeg de toenmalig Formule 2-coureur een boete en een raceban nadat hij zijn telefoon had gebruikt in de cockpit van zijn auto.