Aston Martin levert nieuwe extreemsnelle Medical Car

Sinds 2021 leveren Mercedes en Aston Martin afwisselend de Safety Car en de Medical Car voor de Formule 1. Aston Martin debuteerde als leverancier van deze onmisbare voertuigen, maar men merkte wel dat de Medical Car veel langzamer was dan het exemplaar van Mercedes. Daar heeft Aston Martin nu verandering in gebracht.

Aston Martin maakte vandaag namelijk bekend dat ze hebben gekozen voor een volledig nieuwe Medical Car voor het aanstaande Formule 1-seizoen dat dit weekend van start gaat. De keuze is namelijk gevallen op de zeer luxueuze en snelle Aston Martin DBX707. Deze wagen gaat in 3,1 seconden van 0 naar honderd en heeft een topsnelheid van 310 kilometer per uur. Door deze cijfers is de DBX707 de snelste SUV ter wereld.

Unleashing the power in Formula 1.



Aston Martin will raise the intensity in Bahrain this weekend by unleashing the might of the ultra-luxury SUV, DBX707, as the Official FIA Medical Car of @F1. #AstonMartin #DBX707 #POWERDRIVEN pic.twitter.com/a5PhHrSOAC