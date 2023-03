Wat doet het weer in Bahrein?

Aankomend weekend is het eindelijk zover en gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start op het circuit van Sakhir in Bahrein. Zoals elk weekend zullen de heren coureurs en de teams het weer, weer in de gaten gaan houden. In Bahrein hoeft men zich in ieder geval geen zorgen te maken over regen.

Morgen worden op het Bahrain International Circuit de eerste twee vrije trainingen afgewerkt. Tijdens deze vrije trainingen hoeft men in ieder geval geen regenbanden klaar te leggen. In Bahrein regent het vrijwel nooit en ook tijdens de vrije trainingen is dit het geval. Het wordt ongeveer 26 graden Celsius en er zal ook amper wind staan.

Op de zaterdag wordt de derde vrije training verreden en later op de dag volgt ook de eerste kwalificatie van het aanstaande seizoen. Ook nu hoeven de coureurs geen rekening te houden met regen en is het met 29 graden Celsius weer aangenaam, de wind zal wederom voor weinig problemen gaan zorgen. Ook op de zondag zal er tijdens de race amper wind staan en wordt het hoogstens 29 graden Celsius. Door de vele zon kan het asfalt wel aardig opwarmen, de race wordt echter in de avonduren verreden waardoor de baan weer flink is afgekoeld.