'Teams willen entry fee voor nieuwkomers flink verhogen'

Het is algemeen bekend dat meerdere partijen geïnteresseerd zijn in het opzetten van een nieuw Formule 1-team. Het is tevens duidelijk dat de huidige renstallen niet bepaald fan zijn van de komst van mogelijke nieuwe teams. Ze proberen dan ook de entry fee voor nieuwe teams flink te verhogen.

Autosportfederatie FIA opende eerder dit jaar een proces waarbij mogelijke nieuwe Formule 1-teams hun interesse kunnen laten blijken. Er zouden meerdere partijen zijn met interesse, waarvan het team van Andretti de meest vocale is. De Amerikaanse racefamilie heeft in samenwerking met General Motors-merk Cadillac grootse plannen om de sport te betreden. Het is al veel langer duidelijk dat Andretti een Formule 1-team wil opzetten.

600 miljoen

De plannen van het project onder leiding van Michael Andretti vallen niet in goede aarde bij de huidige renstallen. De meeste teams zitten niet te wachten op de komst van een nieuwe concurrent. Momenteel moeten nieuwe teams volgens de reglementen een entry fee betalen van 200 miljoen dollar. Volgens Motorsport.com willen de huidige teams dit bedrag verhogen naar 600 miljoen dollar. Een anonieme teambaas laat aan het medium weten dat dit het laagste bedrag is dat is benoemd in gesprekken.

Prijzengeld

De regelgeving omtrent de entry fee heeft alles te maken met de verdeling van geld onder de teams. Zodra een nieuw team de sport betreedt, en dus de huidige 200 miljoen dollar betaalt, wordt de entry fee eerlijk verdeeld onder de al bestaande renstallen. Dit omdat de teams anders mogelijk prijzengeld mislopen dat eerlijk wordt verdeeld, als er een elfde team bij komt krijgen de andere teams immers minder prijzengeld.