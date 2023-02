'Mercedes had motorproblemen tijdens shakedown W14'

Het team van Mercedes voerde gisteren direct na de launch van de nieuwe W14 de shakedown uit op het circuit van Silverstone. George Russell mocht de eerste rondjes voor zijn rekening nemen, maar naar verluid liep niet alles op rolletjes. Er zouden problemen zijn geweest met de krachtbron.

Mercedes voerde gisteren vlak na de launch van de nieuwe wagen de shakedown uit. Echter duurde het vrij lang voordat het team de eerste beelden deelde van de eerste rondjes van Russell. Volgens het Spaanse medium Virutas de Goma had Mercedes namelijk last van de nodige opstartproblemen. Er zouden problemen zijn geweest met de Power Unit, volgens het medium haperde de krachtbron en waren er ontstekingsproblemen.

Het lijkt er echter niet op dat Mercedes nog veel hinder gaat ondervinden aan de pijnlijke problemen. Volgens Virutas de Goma ging het namelijk om een probleem dat simpel op te lossen was. Het zou gaan om een montagefout van de Power Unit op het chassis. Het is dan ook de verwachting dat Mercedes geen problemen meer gaat ondervinden aan het euvel, volgende week wordt er waarschijnlijk meer duidelijk tijdens de wintertest in Bahrein.