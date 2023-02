Pirelli deelt bandenkeuzes voor eerste drie Grands Prix

Over een paar weken gaat het nieuwe Formule 1-seizoen weer van start in Bahrein. Net zoals in de voorgaande seizoenen heeft bandeleverancier Pirelli weer vroegtijdig bekend gemaakt met welke compounds er zal worden gereden. De coureurs maken dit jaar tevens kennis met een nieuwe bandencompound.

Voorheen reden de coureurs immers met de C1, C2, C3, C4 en De C5. Bij deze compounds is het het geval dat de C1 de hardste mogelijke band is en dat de C5 de zachtste beschikbare band is. Dit jaar komt daar een nieuwe compound bij in de vorm van de C0, deze compound is de hardst mogelijke band. De huidige C0 is de compound die vorig jaar door het leven ging als C1, dit jaar is de C1 een compleet nieuwe compound. De C0 heeft dus alleen een nieuwe naam gekregen en is niet nieuw.

Bij de seizoensopener in Bahrein wordt de C0 nog niet gebruikt. De C1 geldt dat weekend als de harde band, de C2 is de medium en de C3 zal gaan fungeren als de zachte band. Voor de Saoedische Grand Prix is de C2 de harde band, de C3 de medium en de C4 de soft. Tijdens het derde Grand Prix-weekend in het Australische Melbourne geldt hetzelfde als in Saoedi-Arabië.