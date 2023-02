Domenicali hint op nieuwe motorleverancier: "Misschien komen er nog meer"

De nieuwe motorische regels van 2026 zorgen voor veel interesse in de Formule 1. Vanaf 2026 zijn er zes motorleveranciers actief in de Formule 1. Audi en Red Bull Ford zullen dan voor het eerst krachtbronnen gaan bouwen. Formule 1 CEO Stefano Domenicali is er blij mee en hij sluit nieuwe motorleveranciers dan ook niet uit.

Met Audi, Red Bull Ford, Mercedes, Ferrari, Alpine en Honda staan er in 2026 zes zeer hoog aangeschreven motorleveranciers op de grid. Het lijkt erop dat de nieuwe motorregels nu al een succes zijn, het heeft immers het gewenste effect aangezien er nieuwe leveranciers bij zijn gekomen. Het zorgt voor veel enthousiasme bij de volgers van de sport.

Ook Formule 1 CEO Stefano Domenicali is zeer blij met de komst van Audi en Ford. De Italiaan steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken in gesprek met Sky Sports: "Een paar jaar geleden moesten we de motorregels aanpassen omdat we anders een probleem zouden hebben. Nu bevinden we ons in een situatie waar er belangrijke fabrikanten de sport betreden. Misschien komen er nog meer bij, maar daar ga ik niet meer dingen over zeggen. Dit is al fantastisch. We moeten er nu voor zorgen dat de teams in balans blijven om de sport de gewenst weg in te duwen."