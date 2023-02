Netflix-producer: 'Drive to Survive niet de oorzaak van 2021 Abu Dhabi-afloop'

Volgens Netflix-producer James Gay-Rees is er geen connectie tussen de afloop van de 2021 Abu Dhabi Grand Prix en Netflix’s entertainende Drive to Survive-televisieserie. In de slotfase van de laatste Grand Prix van 2021 won Max Verstappen uiteindelijk de wereldtitel door voorbij te komen aan kampioenschapsconcurrent Lewis Hamilton; volgens velen zou toenmalig race-director Michael Masi een fout hebben gemaakt door een versnelde afloop van een safetycar-herstart door te voeren.

De afloop van het Formule 1-seizoen van 2021 is inmiddels allang achter de rug, maar de schokgolven ervan denderden nog voor enige tijd voort. In de slotfase van de 2021 Abu Dhabi Grand Prix haalde Max Verstappen zijn titelconcurrent Lewis Hamilton in, waarna de Nederlander zijn eerste wereldkampioen binnensleepte. De beslissing van toenmalig race-director Michael Masi zorgde voor veel controverse binnenin de Formule 1-wereld, waar hij na afloop van het dramatische seizoen een geheimhoudingsovereenkomst met de FIA ondertekende en vervolgens zijn ontslag aankondigde.

In de afgelopen jaren groeide de Netflix-serie Drive to Survive sterk in populariteit. In de serie krijgt Netflix een uniek kijkje achter de schermen bij de levens van de Formule 1-coureurs- en teams. De alsmaar groeiende honger naar het creëren van entertainment betekende echter dat het entertainmentplatform zich genoodzaakt voelde om op kunstmatige wijze bijvoorbeeld rivaliteiten tussen coureurs- en teams aan te dikken, waarna de producers steeds meer kritiek hierover binnenkregen.

Volgens geluiden in- en rondom de Formule 1-paddock zou ook de Formule 1 nu proberen om steeds meer entertainment te willen maken, zodat de sport in populariteit blijft groeien. Toentertijd gaf McLaren-coureur Lando Norris al zijn ongezouten mening over de afloop van de 2021 Abu Dhabi Grand Prix: "Deze situatie is gemaakt om een gevecht (tussen Verstappen en Hamilton) te creëren. Het ging hier om (entertainment) voor de TV te zorgen."

De Netflix-serie zou volgens liefhebbers nu ook haar invloed op de resultaten tijdens Formule 1-races hebben, zoals bijvoorbeeld de race in 2021 op het Yas Marina circuit. Netflix-producer James Gay-Rees deelt deze mening echter niet: "Ik denk dat hij (Masi) heel erg onder druk stond waardoor hij een aantal fouten maakte. Ik denk niet dat hij toen in gedachten had van 'hoe kan ik voor entertainment voor Netflix zorgen?'", sluit Gay-Rees af.