Ben Sulayem onder druk: "Iedereen vindt dat hij moet vertrekken"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem staat momenteel onder grote druk. De voormalig rallyrijder heeft het zichzelf lastig gemaakt nadat er in de afgelopen weken meerdere relletjes speelden rond zijn persoon. Het lijkt erop dat zijn positie ook onder druk staat, veel teams hebben niet zoveel vertrouwen meer in hem.

Ben Sulayem zorgde enkele weken geleden voor ergernis bij de eigenaar van de Formule 1. De FIA-president sprak zich op Twitter kritisch uit over een mogelijk bod van een Saoedische investeringsmaatschappij op de rechten van de sport. De hoge heren van de sport reageerden furieus en men gaf aan dat de FIA daar helemaal niet overgaat. Ben Sulayem kwam daarna nogmaals onder vuur te liggen toen er oude uitspraken werden gevonden waarin hij zich seksistisch uitsprak over vrouwen.

De FIA-president ligt al langer onder vuur en het begint er steeds meer op te lijken dat de Formule 1-teams hem zat zijn. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten is pas sinds begin vorig jaar in functie maar de kritiek is groot. Een anonieme teambaas laat aan de BBC weten wat de algehele mening is: "Iedereen vindt dat hij moet vertrekken. Dat is zeker weten de mening die er over het algemeen heerst."