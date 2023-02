Eerste coureur nieuwe vrouwenklasse F1 Academy aangekondigd

Vanaf aankomend Formule 1-seizoen wordt er gewerkt met een nieuwe opstapklasse voor enkel vrouwelijke coureurs. De klasse luistert naar de naam F1 Academy en werd eerder al aangekondigd. De klasse heeft nu een volgende stap gezet in de ontwikkeling met de aankondiging van de eerste coureur.

In de F1 Academy zijn vijf teams actief met elk drie auto's. Het roemruchte team van ART Grand Prix neemt ook deel en de renstal heeft de eer om de eerste coureur van de klasse bekend te maken. Vandaag maakte de renstal bekend dat Léna Bühler één van de drie coureurs van het team gaat worden.

Bühler is afkomstig uit Zwitserland en was in de afgelopen jaren actief in onder meer de Formula Regional European Championship by Alpine. Bühler en haar aanstaande collega's zullen zeven raceweekenden afwerken waarvan er tenminste eentje valt in het voorprogramma van de Formule 1. In totaal zullen ze 21 races gaan afwerken. Het is de verwachting dat de rest van de grid spoedig bekend wordt.