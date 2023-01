Video: Een rondje over het circuit van Suzuka in de sneeuw

Het is momenteel winterstop in de Formule 1 en dat nemen de weergoden in sommige landen nogal letterlijk. In Japan is een dik pak sneeuw gevallen en ook het circuit van Suzuka ziet wit van de sneeuw. Iedereen die zich ooit afvroeg hoe een rondje Suzuka er precies uitziet in de sneeuw, krijgt nu duidelijkheid.