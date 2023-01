Formule 1 overweegt actieve aerodynamica maar sluit DRS-exit uit

Achter de schermen van de Formule 1 wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe reglementen voor 2026. In dat jaar gaan er niet alleen nieuwe motorregels gelden, maar ook de overige regelgeving. Pat Symonds geeft in ieder geval aan dat er veel in overweging wordt genomen, zelfs actieve aerodynamica.

Afgelopen seizoen gingen er nieuwe reglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. De regelwijzingen betekenen echter niet dat men bij de Formule 1 en autosportfederatie FIA voorlopig stil gaat zitten. De blikken zijn alweer gericht op de komende jaren en daarvoor is 2026 een belangrijk jaar. Men wil er in ieder geval alles aan gaan doen om het verlies van downforce op te vangen.

Technisch directeur van de Formule 1 Pat Symonds laat weten dat er aan veel oplossingen wordt gedacht. Symonds laat aan Motorsport.com weten dat actieve aerodynamica het verlies van downforce kan opvangen: "De DRS verdwijnt echter niet omdat het volledige actieve aerodynamica wordt. DRS reduceert luchtweerstand. Ik heb altijd al het idee gehad dat we meer downforce moesten creëren. Wat doen we bijvoorbeeld met de auto erachter? Die heeft minder luchtweerstand en het verlies van downforce houdt de boel tegen. Het is ons idee om de downforce te verhogen naar het niveau van als er geen auto voorrijdt."