Vijfde seizoen F1-serie "Drive to Survive" lanceert tijdens wintertest in Bahrein

Terwijl de Formule 1-teams volop bezig zullen zijn om hun 2023-bolides bij de preseasontests in Bahrein uit te testen, creëert Netflix extra hype rondom de sport met de lancering van wat alweer het vijfde seizoen zal zijn van de Formule 1-serie “Drive to Survive”.

De Netflix-serie “Drive to Survive” lanceerde bij de start van het 2019-seizoen van de Formule 1. De streamingsdienst wist exclusieve toegang te krijgen tot de teams en coureurs om zo een nieuw beeld van de sport te creëren. Vooral in de Verenigde Staten wist de serie voor flink wat nieuwe F1-fans te zorgen, waardoor de sport vanaf 2023 maar liefst drie races in het "the land of the free" zal gaan organiseren. Ook hoopt een potentieel nieuw Amerikaans Formule 1-team zich in de toekomst op de grid te mogen toevoegen - mochten zij worden toegelaten.

Nu het vijfde seizoen van de serie vlak voor de start van het F1-seizoen van 2023 zal lanceren, hoopt Netflix om opnieuw voor een heuse hype te zorgen, alvorens het kampioenschap weer van start zal gaan. Of ook seizoen vijf een succes zal gaan worden, is nog maar de vraag. Bij de edities van 2020 en ’21, kreeg de serie van zowel coureurs als fans flink wat negatieve feedback. De producenten van de serie zouden namelijk teveel een verhaal proberen te creëren, in plaats van de sport simpelweg met unieke beelden te aan te vullen.