Finse fans scoren het beste in F1 Fantasy competitie

Zoals elk jaar kregen Formule 1-fans ook dit jaar weer de kans om hun voorspellingen voor elk raceweekend te delen. De koningsklasse van de autosport zette enkele jaren geleden de 'F1 Fantasy' competitie op en dat is en succes. Na afloop van het seizoen komen enkele opvallende statistieken naar buiten.

In de F1 Fantasy competitie kunnen fans een team samenstellen en aan de hand van de prestaties van de coureurs in de echte wereld scoren ze dan punten. Uit de statistieken over heel 2022 blijkt dat de Finse fans over het algemeen het beste scoren. Ook Italiaanse fans en supporters uit Hong Kong blijken zeer goed te zijn in voorspellen. Zweedse en Poolse fans maken de top vijf af.