Stroll prijst veerkracht Aston Martin: "Stappen in juiste richting gemaakt"

Het team van Aston Martin wist de schade van een langzame F1-seizoenstart te beperken door de AMR22-bolide in de positieve richting te ontwikkelen. Diens coureur Lance Stroll complimenteert zijn team voor de getoonde werklust om uiteindelijk een puntenscorende auto neer te zetten.

Het ambitieuze team van Aston Martin eindigde op de zevende eindstek in het F1-constructeurskampioenschap van 2022. Het moest, helaas voor het team, concurrent Alfa Romeo voor zich laten nadat beide teams op gelijke hoogte het seizoen hadden afgesloten. Terwijl naast de baan nu de ontwikkelingen wat betreft de 2023-bolide én de bouw van haar nieuwe hoofdkwartier in vol tempo doorstomen, krijgt ook Aston Martin-coureur Lance Stroll de kans om een blik terug in de tijd te werpen.

Het team van Aston Martin begon niet al te best aan het 2022-seizoen van de Formule 1. Terwijl viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel de eerste twee Grands Prix van het jaar vanwege een positieve Covid-uitslag aan zich voorbij moest laten gaan, eindigde teamenoot Stroll buiten de punten. Op de route richting de zomerstop leek het team echter langzaam maar zeker een ommekeer te maken wat betreft de ontwikkeling van de auto.

Stroll reflecteert: "In het begin van dit jaar hadden we het zeer moeilijk. We waren totaal niet op snelheid, maar de mensen hebben uiteindelijk op ontzettend knappe wijze de auto weten te verbeteren. We introduceerden een pakket, volgens mij in Barcelona, dat het begin van een (positieve) verandering ontketende. Vanaf daar, sinds de zomerstop, hebben we in een veel competitievere positie gestaan. We gingen van een positie waarin we geen op pure snelheid geen punten konden behalen naar sinds de zomerstop juist wél in de gelegenheid staan om die punten te scoren."

Net zoals zijn gridgenoten hoopt ook Stroll een goede momentum richting 2023 te maken. "We hebben echt stappen in de juiste richting gemaakt. Nu is het een kwestie om in de toekomst in die richting te blijven bewegen", vertelt Stroll.