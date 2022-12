Mick Schumacher en Ferrari definitief uit elkaar

Het hing al geruime tijd in de lucht maar het is nu officieel bevestigd door Ferrari: Mick Schumacher maakt niet langer deel uit van de Ferrari Driver Academy. Het contract van de Duitser is niet verlengd waardoor hij nu dus officieel zonder werk zit en de weg open ligt naar een reserverol bij een ander team.

Schumacher reed dit jaar in de Formule 1 voor het team van Haas, het was zijn tweede seizoen in dienst van de Amerikaanse renstal. Schumacher combineerde zijn Haas-stoeltje met reservewerk voor Ferrari, hij was immers nog steeds officieel onderdeel van de Italiaanse renstal. Schumacher presteerde dit seizoen niet naar wens en hij kreeg dan ook geen contractverlenging.

Eerder dit jaar lekte dan ook al uit dat Schumacher de Ferrari-familie zou gaan verlaten. Ferrari had echter nog niets officieels gedeeld over deze zaak. Vandaag is echter duidelijk geworden dat Schumacher geen nieuw contract krijgt bij Ferrari, volgens het team gaat het om een wederzijds besluit. Schumacher heeft voor 2023 nog geen nieuw stoeltje gevonden, hij wordt wel in verband gebracht met een reserverol bij het team van Mercedes. Bij Haas wordt hij opgevolgd door zijn landgenoot Nico Hülkenberg.