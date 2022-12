Audi-livery al beschikbaar in officiële Formule 1-game

Eerder dit jaar werd bekend dat Audi vanaf 2026 gaat deelnemen aan de Formule 1. Het bekende Duitse automerk gaat samenwerken met het team van Sauber en onthulde bij hun persmoment in Spa-Francorchamps alvast hun conceptlivery. Gamers kunnen daar nu al gebruik van gaan maken.

Gisteren onthulde de ontwikkelaars van de game namelijk dat de livery naar F1 22 komt. Spelers moeten XP verdienen in de modus Podium Pass Series 4 om de livery van Audi te kunnen toevoegen. In de game krijgt men voor het eerst dus de kans om te rijden met de kleuren van Audi, in de echte wereld moet men nog wachten tot 2026.