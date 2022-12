Voormalig Formule 1-coureur Patrick Tambay (73) overleden

De Formule 1-wereld werd gisteren opgeschrikt door een zeer verdrietig bericht. Gisteren werd namelijk bekend dat de Franse voormalig Formule 1-coureur Patrick Tambay is overleden op 73-jarige leeftijd. De Fransman was een gerespecteerd coureur die in de jaren '80 uitkwam voor onder andere Ferrari en Renault.

Tambay verscheen tussen 1977 en 1986 114 keer aan de start van een Grand Prix. In die jaren won Tambay twee Grands Prix en eindigde hij elf keer op het podium. In de afgelopen jaren vocht de Fransman tegen de ziekte van Parkinson. Zijn familie bevestigde gisteren zijn dood. Vanuit de Formule 1-wereld kwamen er veel condoleanceberichten, onder andere het team van Ferrari en Formule 1-CEO Stefano Domenicali deelden hun medeleven.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe