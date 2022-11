Verstappen verklaart teamwork: "Checo wilde achter mij naar buiten gaan"

Max Verstappen en Sergio Perez reden in Abu Dhabi een zeer sterke kwalificatie. Na het nodige teamwork eindigden de twee Red Bull Racing-coureurs als eerste en tweede. De eerste startrij is voor morgen dus een feit en volgens Verstappen had Perez de beslissende keuze in handen in de kwalificatie.

Verstappen en Perez belandden vorige week in Brazilië in een aardige rel. Verstappen weigerde daar immers om een teamorder uit te voeren. Inmiddels is de lucht weer geklaard en werken de twee coureurs weer samen als vanouds. De opdracht is duidelijk en men wil er alles aan gaan doen om de tweede plaats van Perez in het wereldkampioenschap veilig te stellen.

Keuze

Na afloop van de kwalificatie gaf Verstappen aan wat het plan was voor de desbetreffende sessie. De Nederlandse coureur sprak zich uit bij zijn landgenoten van Viaplay: "We hebben Checo vooraf de keuze gegeven of hij voor of achter mij naar buiten wilde gaan. Hij wilde achter mij naar buiten gaan. Dat was altijd het plan maar het ging mis toen ik bij mijn eerste run in Q3 mijn motor wilde opstarten. Toen viel iets uit en konden we niets meer. We moesten de auto rebooten. Ik kon hem daardoor geen tow geven. In de tweede run lukte het wel."